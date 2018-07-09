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Абе може відкласти поїздку в Європу і Африку через ситуацію зі зливами в Японії

Абе може відкласти поїздку в Європу і Африку через ситуацію зі зливами в Японії

Київ • УНН

 • 10206 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе може відкласти поїздку до країн Європи і Африки, яка запланована на цей тиждень, через складну ситуацію зі зливовими дощами у країні, жертвами яких стали вже понад 100 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на NHK.

За його відомостями, в даний час прем'єр розглядає можливість відкласти заплановані поїздки в Бельгію, Францію, Саудівську Аравію і Єгипет. Спочатку закордонне турне глави японського уряду було призначено на 11-18 липня.

Як повідомляв УНН, сильні дощі виникли через тайфун “Прапірун”, який у середу припинив своє існування над Японським морем і перетворився в область низького тиску. У цьому році він став сьомим за рахунком тайфуном, що утворився в Тихому океані. За останніми даними, жертвами зливових дощів і зсувів на заході Японії стали принаймні 105 осіб, ще близько 80 числяться зниклими без вісті. На світанку понеділка японські рятувальники за підтримки підрозділів Сил самооборони продовжили пошукові та рятувальні операції.

Рекордні дощі пройшли заходом Японії, призвівши до повеней і зсувів ґрунту, які зносили автомобілі й будинки.

Уряд країни на чолі з прем’єр-міністром Сіндзо Абе провів екстрене засідання, на якому обговорювалася важка ситуація.

“Зараз ми боремося з часом, а безпеку безлічі людей досі не гарантована. Всі сили необхідно кинути на порятунок людей”, — підкреслив Абе.

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