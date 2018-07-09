Абэ может отложить поездку в Европу и Африку из-за ситуации с ливнями в Японии

По его сведениям, в настоящее время премьер рассматривает возможность отложить запланированные поездки в Бельгию, Францию, Саудовскую Аравию и Египет. Сначала зарубежное турне главы японского правительства было назначено на 11-18 июля.

Как сообщал УНН, сильные дожди возникли из-за тайфуна “Прапирун”, который в среду прекратил свое существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане. По последним данным, жертвами ливневых дождей и оползней на западе Японии стали по крайней мере 105 человек, еще около 80 числятся пропавшими без вести. На рассвете понедельника японские спасатели при поддержке подразделений Сил самообороны продолжили поисковые и спасательные операции.

Правительство страны во главе с премьер-министром Синдзо Абэ провел экстренное заседание, на котором обсуждалась тяжелая ситуация.

“Сейчас мы боремся со временем, а безопасность множества людей до сих пор не гарантирована. Все силы необходимо бросить на спасение людей”, — подчеркнул Абэ.