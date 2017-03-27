ABC: жінка втретє спробувала пробратися в Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Жінка, яка двічі цього тижня потерпіла невдачу в спробах проникнути на територію Білого дому, знову спробувала перебратися через огорожу резиденції президента США, повідомляє УНН з посиланням на ABC.
38-річна Марсі Валь з штату Вашингтон третій раз за останні шість днів була затримана співробітниками Секретної служби, причому цього разу вона була укомплектована повним похідним рюкзаком і спальним мішком. Яким чином жінка мала намір використовувати обладнання, поки не відомо.
Нагадаємо, що минулого вівторока під час спроби перестрибнути через огорожу М.Валь зачепилася за нього і повисла на шнурках власних черевиків. За даними правоохоронних органів, тоді вона пояснила свої дії тим, що “хотіла поговорити з Дональдом Трампом”.
У п’ятницю М.Валь знову вирішила пробратися на територію резиденції глави держави, але її затримали вже без курйозних обставин. У суботу суд визнав жінку невинною, і вона була відпущена до судових слухань, запланованих на квітень.