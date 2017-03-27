ABC: женщина в третий раз попыталась пробраться в Белый дом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Женщина, которая дважды на этой неделе потерпела неудачу в попытках проникнуть на территорию Белого дома, снова попыталась перебраться через забор резиденции президента США, сообщает УНН со ссылкой на ABC.
38-летняя Марсе Валь из штата Вашингтон третий раз за последние шесть дней была задержана сотрудниками Секретной службы, причем на этот раз она была укомплектована полным походным рюкзаком и спальным мешком. Каким образом женщина намеревалась использовать оборудование, пока не известно.
Напомним, что минувший вторник при попытке перепрыгнуть через забор М.Валь зацепилась за него и повисла на шнурках собственных ботинок. По данным правоохранительных органов, тогда она объяснила свои действия тем, что "хотела поговорить с Дональдом Трампом".
В пятницу М.Валь снова решила пробраться на территорию резиденции главы государства, но ее задержали уже без курьезных обстоятельств. В субботу суд признал женщину невинной, и она была отпущена до судебных слушаний, намеченных на апрель.