ABC: в параді до Дня ветеранів у США візьмуть участь до 7 тисяч військових

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Від 5 до 7 тисяч військовослужбовців візьмуть участь у запланованому на листопад 2018 року військовому параді в Вашингтоні. Про це повідомила в п’ятницю телекомпанія ABC з посиланням на джерела, знайомі з ходом підготовки заходу, передає УНН.

За їхніми даними, згідно з попередніми планами, в параді візьмуть також участь близько 100 транспортних засобів і приблизно 50 одиниць авіатехніки.

В даний момент в підготовці заходу задіяні близько 50 співробітників Пентагону, відзначає телекомпанія. Надалі їх число, як очікується, зросте до 3 тисяч чоловік, включаючи цивільних осіб.

Офіційні подробиці, що стосуються столичного параду, міноборони США обіцяло опублікувати пізніше. Він запланований на 10 листопада, напередодні Дня ветеранів. Раніше телекомпанія CNN з посиланням на джерела в Пентагоні повідомила, що захід, проведення якого доручив організувати президент США Дональд Трамп, обійдеться приблизно в 12 млн доларів.

Згідно з планами, хода пройде від Білого дому до Капітолійського пагорба, де розташовується Конгрес США. Трамп, як очікується, буде спостерігати за парадом з оглядового майданчика, який буде споруджено поруч з будівлею Конгресу. В кінці параду над Вашингтоном повинні пролетіти літаки американських ВПС.

Останній раз військовий парад проводився в столиці США в 1991 році на честь перемоги у війні в Перській затоці. У ньому взяли участь близько 8 тисяч військовослужбовців. Тоді по вашингтонських вулицях проїхала техніка, що брала участь у військових діях, пройшли представники різних родів військ, музиканти з військових оркестрів, також була задіяна і авіація.

Як повідомляв УНН, ще навесні лунали чутки, що танки не братимуть участі у військовому параді у Вашингтоні.

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