ABC: в параде ко Дню ветеранов в США примут участие в 7 тысяч военных

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36545 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101277 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123353 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130940 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168605 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153144 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140929 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130440 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180915 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне в феврале нанесли 4,5 тысячи ударов по Купянской громаде - МВА

россияне в феврале нанесли 4,5 тысячи ударов по Купянской громаде - МВА

9 марта, 14:14 • 23791 просмотра
Враг атакует на 10 направлениях: Генштаб информирует, сколько атак отбито и где захватчики пытаются активизироваться

Враг атакует на 10 направлениях: Генштаб информирует, сколько атак отбито и где захватчики пытаются активизироваться

9 марта, 15:30 • 22721 просмотра
Украина и США проведут важные переговоры в Саудовской Аравии: в МИД ожидают конструктивного разговора

Украина и США проведут важные переговоры в Саудовской Аравии: в МИД ожидают конструктивного разговора

9 марта, 16:24 • 27996 просмотра
Трамп уклонился от вопроса о России и назвал Зеленского "неблагодарным"

Трамп уклонился от вопроса о России и назвал Зеленского "неблагодарным"

9 марта, 16:53 • 21503 просмотра
11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

9 марта, 17:15 • 25588 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 146127 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 180915 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 188812 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 199343 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 256384 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 168604 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 107641 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 111890 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 113786 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 113049 просмотра
Актуальное
ABC: в параде ко Дню ветеранов в США примут участие в 7 тысяч военных

ABC: в параде ко Дню ветеранов в США примут участие в 7 тысяч военных

Киев  •  УНН

 • 9117 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. От 5 до 7 тысяч военнослужащих примут участие в запланированном на ноябрь 2018 года военном параде в Вашингтоне. Об этом сообщила в пятницу телекомпания ABC со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки мероприятия, передает УНН.

По их данным, согласно предварительным планам, в параде примут также участие около 100 транспортных средств и примерно 50 единиц авиатехники.

В данный момент в подготовке мероприятия задействованы около 50 сотрудников Пентагона, отмечает телекомпания. В дальнейшем их число, как ожидается, возрастет до 3 тысяч человек, включая гражданских лиц.

Официальные подробности, касающиеся столичного парада, минобороны США обещало опубликовать позднее. Он запланирован на 10 ноября, накануне Дня ветеранов. Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что мероприятие, проведение которого поручил организовать президент США Дональд Трамп, обойдется примерно в 12 млн долларов.

Согласно планам, шествие пройдет от Белого дома до Капитолийского холма, где располагается Конгресс США. Трамп, как ожидается, будет наблюдать за парадом со смотровой площадки, которая будет сооружена рядом со зданием Конгресса. В конце парада над Вашингтоном должны пролететь самолеты американских ВВС.

Последний раз военный парад проводился в столице США в 1991 году в честь победы в войне в Персидском заливе. В нем приняли участие около 8 тысяч военнослужащих. Тогда по вашингтонским улицам проехала участвовавшая в военных действиях техника, прошли представители различных родов войск, музыканты из военных оркестров, также была задействована и авиация.

Как сообщал УНН, еще весной звучали слухи, что танки не будут участвовать в военном параде в Вашингтоне.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы