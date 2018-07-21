ABC: в параде ко Дню ветеранов в США примут участие в 7 тысяч военных

По их данным, согласно предварительным планам, в параде примут также участие около 100 транспортных средств и примерно 50 единиц авиатехники.

В данный момент в подготовке мероприятия задействованы около 50 сотрудников Пентагона, отмечает телекомпания. В дальнейшем их число, как ожидается, возрастет до 3 тысяч человек, включая гражданских лиц.

Официальные подробности, касающиеся столичного парада, минобороны США обещало опубликовать позднее. Он запланирован на 10 ноября, накануне Дня ветеранов. Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что мероприятие, проведение которого поручил организовать президент США Дональд Трамп, обойдется примерно в 12 млн долларов.

Согласно планам, шествие пройдет от Белого дома до Капитолийского холма, где располагается Конгресс США. Трамп, как ожидается, будет наблюдать за парадом со смотровой площадки, которая будет сооружена рядом со зданием Конгресса. В конце парада над Вашингтоном должны пролететь самолеты американских ВВС.

Последний раз военный парад проводился в столице США в 1991 году в честь победы в войне в Персидском заливе. В нем приняли участие около 8 тысяч военнослужащих. Тогда по вашингтонским улицам проехала участвовавшая в военных действиях техника, прошли представители различных родов войск, музыканты из военных оркестров, также была задействована и авиация.

Как сообщал УНН, еще весной звучали слухи, что танки не будут участвовать в военном параде в Вашингтоне.