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ABBA випустила перший альбом після 40-річної перерви

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Шведський гурт ABBA випустив новий альбом після 40-річної перерви. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт гурту.

ABBA випустила перший альбом після 40-річної перерви

Деталі

Альбом називається Voyage (з англ. — подорож). До нього увійшло 10 треків, які вже доступні на стрімінгових сервісах.

ABBA оголосила про вихід альбому у вересні цього року. Тоді гурт презентував дві пісні з нього: I Still Have Faith in You та Don’t Shut Me Down.

Окрім того, ABBA анонсувала віртуальний концерт, який відбудеться навесні 2022 року в Лондоні. Учасники гурту з’являться на сцені у вигляді голограми. Віртуальних музикантів створив режисер “Зоряних війн” Джордж Лукас.

Додамо

Шведський гурт ABBA, до якого входять Бенні Андерссон, Анні-Фрід Лінгстад, Агнета Фельског і Б’єрн Ульвеуса, було засновано 1972 року. Останній альбом The Visitors вийшов 1981 року. Тоді після 10 років існування квартет розпався.

Voyage — дев’ятий альбом гурту, який випустили після 40-річної перерви.

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