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AB InBev Efes Україна уклала меморандум про співпрацю та взаємодію з Veteran Hub для допомоги співробітникам, які повернулися з фронту

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Меморандум про співпрацю та взаємодію між AB InBev Efes Україна та Veteran Hub підписано 10 серпня 2023 року.

У межах проєкту HR Praktyka планується запровадження численних заходів, спрямованих на покращення кадрових процесів і розбудову якісної та продуктивної співпраці зі співробітниками-ветеранами:

  • лекції та воркшопи для HR-команди, співробітників та керівників;
  • проведення моніторингу наявних HR-процесів компанії з метою їхнього удосконалення;
  • юридичні та психологічні консультації від фахівців для співробітників компанії.

«На цей час до роботи в компанії повернулися декілька наших колег, які перебували у Збройних силах України. З першого дня ми всебічно підтримували їх, а тому зараз для нас важливо реалізувати ефективну програму реінтеграції для співробітників та допомогти їм повернутися до цивільного життя. Окрім того, ми впевнені, що згодом наша різноманітна команда лише зростатиме, тому вже зараз прагнемо розбудовувати відкриту до ветеранів корпоративну культуру», – розповіла Вероніка Куца, очільниця HR-напрямку AB InBev Efes Україна.

Проєкт HR Praktyka існує понад три роки та опікується фаховою підтримкою компаній, які прагнуть впровадження дружніх до ветеранів практик у своїй корпоративній стратегії. Його метою є покращення комунікації між компаніями та ветеранами, а також реалізація надважливої соціальної місії працевлаштування та адаптації ветеранів, що є важливим для них та їхніх близьких.

«Наразі ми з командою працюємо над розробкою посібника для програми повернення ветеранів до роботи в компанії, – поділилася Вероніка Куца. – Зібрані у ньому матеріали покликані допомогти у професійній комунікації з ветеранами та членами їхніх родин на різних етапах співробітництва – від пошуку кандидатів та онбордингу до їхнього супроводу в новій команді».

«Повернення ветеранів – це природній процес. Більшість ветеранів вважає цивільний ринок праці не дружнім до ветеранської спільноти, хоча інтеграція та залучення працівників-ветеранів може надати значну цінність організації. Ми спільно з AB InBev Efes Україна започатковуємо загальний тренд про те, що компанія є соціально-відповідальним роботодавцем, наймаючи та повертаючи в свої команди ветеранів. Це нова норма», – дала коментар Ірина Галузінська, HR-фахівчиня та проєктна менеджерка Veteran Hub.

Підтримка ветеранів під час процесу працевлаштування та подальшої роботи в компанії дозволить не лише забезпечити їхню стабільність і безпеку в цивільному житті, але й допоможе їм стати цінним активом будь-якої компанії. Адже кожна особистість підсилює команду та є важливим активом у відновленні економіки країни.

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