AB InBev Efes Украина заключила меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с Veteran Hub для помощи сотрудникам, вернувшимся с фронта

В рамках проекта HR Praktyka планируется внедрение многочисленных мероприятий, направленных на улучшение кадровых процессов и развитие качественного и продуктивного сотрудничества с сотрудниками-ветеранами:



лекции и воркшопы для HR-команды, сотрудников и руководителей;



проведение мониторинга существующих HR-процессов компании с целью их усовершенствования;



юридические и психологические консультации от специалистов для сотрудников компании.



«В настоящее время к работе в компании вернулись несколько наших коллег, которые находились в Вооруженных силах Украины. С первого дня мы всесторонне поддерживали их, а потому сейчас для нас важно реализовать эффективную программу реинтеграции для сотрудников и помочь им вернуться к гражданской жизни. Кроме того, мы уверены, что со временем наша разнообразная команда будет только расти, поэтому уже сейчас стремимся развивать открытую к ветеранам корпоративную культуру», – рассказала Вероника Куца, руководитель HR-направления AB InBev Efes Украина.

Проект HR Praktyka существует более трех лет и занимается профессиональной поддержкой компаний, которые стремятся к внедрению дружественных к ветеранам практик в своей корпоративной стратегии. Его целью является улучшение коммуникации между компаниями и ветеранами, а также реализация важнейшей социальной миссии трудоустройства и адаптации ветеранов, что является важным для них и их близких.

«Сейчас мы с командой работаем над разработкой пособия для программы возвращения ветеранов к работе в компании, – поделилась Вероника Куца. – Собранные в нем материалы призваны помочь в профессиональной коммуникации с ветеранами и членами их семей на разных этапах сотрудничества – от поиска кандидатов и онбординга до их сопровождения в новой команде».

«Возвращение ветеранов – это естественный процесс. Большинство ветеранов считают, что гражданский рынок труда не дружелюбен к ветеранскому сообществу, хотя интеграция и привлечение работников-ветеранов может принести значительную пользу организации. Мы совместно с AB InBev Efes Украина начинаем общий тренд о том, что компания является социально-ответственным работодателем, нанимая и возвращая в свои команды ветеранов. Это новая норма», – дала комментарий Ирина Галузинская, HR-специалист и проектный менеджер Veteran Hub.

Поддержка ветеранов во время процесса трудоустройства и дальнейшей работы в компании позволит не только обеспечить их стабильность и безопасность в гражданской жизни, но и поможет им стать ценным активом любой компании. Ведь каждая личность усиливает команду и является важным активом в восстановлении экономики страны.