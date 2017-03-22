На Житомирщині виявили чергову "порцію" можливо львівського сміття
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 22 березня. УНН. Купу сміття, ймовірно зі Львівщини, виявили поблизу населеного пункту Пулини, що на Житомирщині. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердила керівник відділу комунікації ГУ НП у Житомирській області Алла Ващенко.
Приблизно 30 тон сміття виявили місцеві жителі, про що вчора повідомили поліцію.
"На місце виїжджали поліцейські, а також були викликані екологи, які оцінять масштаби забруднення. Ймовірно, це сміття із Львівщини", - повідомила А.Ващенко.
Після всіх необхідних дій буде вирішуватись питання про кримінальну справу.
Як повідомляв УНН, ЄБРР, ЄІБ та французькі фахівці допоможуть вирішити проблему сміття у Львові.