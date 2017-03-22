В Житомирской области обнаружили очередную "порцию" возможно львовского мусора
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 22 марта. УНН. Кучу мусора, предположительно со Львовской области, обнаружили вблизи населенного пункта Пулины, что в Житомирской области. Эту информацию корреспонденту подтвердила руководитель отдела коммуникации ГУ НП в Житомирской области Алла Ващенко.
Примерно 30 тонн мусора обнаружили местные жители, о чем вчера сообщили в полицию.
"На место выезжали полицейские, а также были вызваны экологи, которые оценят масштабы загрязнения. Вероятно, это мусор со Львовской области", - сообщила А.Ващенко.
После всех необходимых действий будет решаться вопрос об уголовном деле.
Как сообщал УНН, ЕБРР, ЕИБ и французские специалисты помогут решить проблему мусора во Львове.