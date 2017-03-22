В Житомирской области обнаружили очередную "порцию" возможно львовского мусора

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 31763 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102281 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117719 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176612 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129214 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124386 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116977 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106454 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107499 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103902 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В Житомирской области обнаружили очередную "порцию" возможно львовского мусора

В Житомирской области обнаружили очередную "порцию" возможно львовского мусора

Киев  •  УНН

 • 8815 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 22 марта. УНН. Кучу мусора, предположительно со Львовской области, обнаружили вблизи населенного пункта Пулины, что в Житомирской области. Эту информацию корреспонденту подтвердила руководитель отдела коммуникации ГУ НП в Житомирской области Алла Ващенко.

Примерно 30 тонн мусора обнаружили местные жители, о чем вчера сообщили в полицию.

"На место выезжали полицейские, а также были вызваны экологи, которые оценят масштабы загрязнения. Вероятно, это мусор со Львовской области", - сообщила А.Ващенко.

После всех необходимых действий будет решаться вопрос об уголовном деле.

Как сообщал УНН, ЕБРР, ЕИБ и французские специалисты помогут решить проблему мусора во Львове.

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