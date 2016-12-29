А.Ярмоленко та ультрас "Динамо" відвідали дитячий будинок на Київщині

Ультрас київського "Динамо" на своїй офіційній сторінці у Facebook розмістили повідомлення про чудову ініціативу Андрія Ярмоленка.

"Пару тижнів тому до нас звернувся Андрій Ярмоленко з пропозицією разом відвідати дитячий будинок перед Новим роком. З нього подарунки, з нас - повна організація поїздки. Вчора ця поїздка відбулась, їздили в Копилів, куди навідувались раніше вже багато разів. Зараз там знаходиться 46 дітей, і кожен з них з нетерпінням чекав нашого приїзду", - йдеться в повідомленні ультрас.

Також повідомляється, що для дітей була підготовлена цікава програма: потрібно було намалювати свій улюблений вид спорту, і дітей це заняття захопило по самі вуха. Але і Андрія малеча не полишала ні на секунду - автографи та спільні фото, кожен міг запитати в футболіста все, що хотів.

Від А.Ярмоленка кожна дитина отримала форму київського "Динамо", набір солодощів, та вітальну листівку з автографом. Ультрас привезли футбольні м’ячі і м’які футбольні іграшки.

Як повідомляв УНН, А.Ярмоленка визнано найкращим футболістом України 2016 року.