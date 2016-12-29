А.Ярмоленко и ультрас "Динамо" посетили детский дом в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко вместе с ультрас клуба с подарками посетили детский дом в Киевской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу киевлян.
Ультрас киевского "Динамо" на своей официальной странице в Facebook разместили сообщение о замечательной инициативе Андрея Ярмоленко.
"Пару недель назад к нам обратился Андрей Ярмоленко с предложением вместе посетить детский дом перед Новым годом. С него подарки, с нас - полная организация поездки. Вчера эта поездка состоялась, ездили в Копылов, куда наведывались раньше уже много раз. Сейчас там находится 46 детей, и каждый из них с нетерпением ждал нашего приезда", - говорится в сообщении ультрас.
Также сообщается, что для детей была подготовлена интересная программа: нужно было нарисовать свой любимый вид спорта, и детей это занятие очень увлекло. Но и Андрея дети не покидала ни на секунду - автографы и совместные фото, каждый мог спросить у футболиста все, что хотел.
От А.Ярмоленко каждый ребенок получил форму киевского "Динамо", набор сладостей, и поздравительную открытку с автографом. Ультрас привезли футбольные мячи и мягкие футбольные игрушки.
Как сообщал УНН, А.Ярмоленко признан лучшим футболистом Украины 2016 года.