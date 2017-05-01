А.Ярмоленко став найкращим гравцем 27 туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Експертна рада української Прем’єр-Ліги визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь в іграх 27 туру Ліги Парі-Матч. Про це інформує сайт УПЛ, передає УНН.
За підсумком голосування перемогу здобув нападник “Динамо” Андрій Ярмоленко, який у матчі з “Чорноморцем” відзначився своєрідним покером, сам двічі забив і двічі асистував партнерам, що принесло киянам перемогу — 4:1.
Зазначимо, що до складу експертної ради увійшли — Дмитро Поворознюк, Геннадій Орбу, Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Віктор Грачов, Вадим Місюра, Ігор Циганик, Олександр Сопко, Ігор Шуховцев, Олександр Денисов.
Нагадаємо, що володарем ідентичної нагороди за підсумками попереднього туру став форвард “Чорноморця” Дмитро Коркішко.
Як повідомляв УНН, А.Ярмоленко вже визнавали найкращим гравцем туру УПЛ, а саме — 23-го.