А.Ярмоленко стал лучшим игроком 27 тура УПЛ

По итогам голосования победу одержал нападающий “Динамо” Андрей Ярмоленко, в матче с “Черноморцем” отличился своеобразным покером, сам дважды забил и дважды ассистировал партнерам, что принесло киевлянам победу — 4: 1.

Отметим, что в состав экспертного совета вошли — Дмитрий Поворознюк, Геннадий Орбу, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Вадим Мисюра, Игорь Цыганик, Александр Сопко, Игорь Шуховцев, Александр Денисов.

Напомним, что обладателем идентичной награды по итогам предыдущего тура стал форвард “Черноморца” Дмитрий Коркишко.

Как сообщал УНН, А.Ярмоленко уже признавали лучшим игроком тура УПЛ, а именно — 23-го.