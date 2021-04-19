А у Фокстрот моно? Відомий ритейлер разом з monobank запустив продаж платіжних карток у своїй мережі

Завдяки партнерству бізнесів monobank пропонує клієнтам додатковий і доступний спосіб з отримання платіжної картки, а ритейлер Фокстрот тим самим розширює низку інноваційних сервісів для своїх покупців.

“Мережа Фокстрот продовжує впровадження актуальних рішень задля удосконалення клієнтського досвіду, тому першою серед великих мережевих ритейлерів електроніки запускає продаж платіжних карт monobank. Відтепер картку monobank можна придбати у наших магазинах, а це понад 160 торгівельних точок у 90 населених пунктах країни, — зазначив Руслан Дорошенко, начальник відділу розвитку та управління додатковими сервісами Foxtrot. — Переконаний, що постійні та потенційні клієнти Фокстрот гідно оцінять переваги зручного банкінгу, адже таким чином ми фактично пропонуємо сучасний інструмент оплати, яким вони можуть користуватися вже за 10-15 хвилин після його покупки”.

Вартість картки складає 50 гривень, втім, після реєстрації та дистанційної верифікації у додатку банку цю суму буде зараховано покупцю на рахунок. Відповідно — сама картка для користувача буде безкоштовною.

“Ми раді, що Фокстрот розмістив наші карти на касах. Тепер клієнти, які приймають рішення про покупку, зможуть дозволити собі більше: зареєструватися на місці й одразу скористатися кредитними коштами або оформити Покупку Частинами”, — додав Анатолій Рогальський, CMO monobank.

Відзначимо, що першим партнером monobank з оформлення карти на касі супермаркету став продуктовий ритейлер Novus у грудні минулого року.

Фокстрот — одна з найбільших торговельних мереж за кількістю магазинів і обсягами продажів електроніки та побутової техніки в Україні. Станом на квітень 2021 року бренд є омніканальним (офлайн і онлайн торгівля): охоплює 163 магазини загальною торгівельною площею понад 153 тис. кв. м у 90 обласних і районних центрах України та інтернет-магазин FOXTROT.UA, трафік відвідування якого сягає 9,5 млн користувачів у місяць.

Бренд Фокстрот розвиває Група компаній “ФОКСТРОТ”, співзасновники — Валерій Маковецький і Геннадій Виходцев.