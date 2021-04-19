А в Фокстрот моно? Известный ритейлер вместе с monobank запустил продажу платежных карт в своей сети

ukru
Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 53794 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 137406 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 140920 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 205281 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 242076 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 143404 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 134580 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 217768 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125701 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 185030 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

3 марта, 03:21 • 154890 просмотра
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

3 марта, 05:01 • 147478 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 114427 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

08:22 • 118687 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 127338 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 242071 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 217764 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 374862 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 341356 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 325358 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 60035 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 127338 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 114427 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 205274 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 149516 просмотра
Актуальное
А в Фокстрот моно? Известный ритейлер вместе с monobank запустил продажу платежных карт в своей сети

А в Фокстрот моно? Известный ритейлер вместе с monobank запустил продажу платежных карт в своей сети

Киев  •  УНН

 • 15819 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сеть магазинов Фокстрот совместно с monobank и компанией Visa ввела продажу платежные карты на кассах торговых точек. Среди ритейлеров электроники и бытовой техники такая услуга в партнерстве с monobank предоставляется впервые.

Благодаря взаимодействию бизнесов monobank предлагает клиентам дополнительный и доступный способ получения платежной карточки, а ритейлер Фокстрот тем самым расширяет ряд инновационных сервисов для своих покупателей.

“Сеть Фокстрот продолжает внедрение актуальных решений для усовершенствования клиентского опыта, поэтому первой среди крупных сетевых ритейлеров электроники запускает в продажу платежные карты monobank. Отныне карточку monobank можно приобрести в наших магазинах, а это более 160 торговых точек в 90 населенных пунктах страны, — отметил Руслан Дорошенко, начальник отдела развития и управления дополнительными сервисами Foxtrot. — Убежден, что постоянные и потенциальные клиенты Фокстрот по достоинству оценят преимущества удобного банкинга, ведь таким образом мы фактически предлагаем современный инструмент оплаты, которым они могут пользоваться уже через 10-15 минут после его покупки”.

Стоимость карты составляет 50 гривен, впрочем, после регистрации и дистанционной верификации в приложении банка эта сумма будет зачислена покупателю на счет. Соответственно — сама карта для пользователя будет бесплатной.

“Мы рады, что Фокстрот разместил наши карты на кассах. Теперь клиенты, которые принимают решение о покупке, смогут позволить себе больше: зарегистрироваться на месте и сразу воспользоваться кредитными средствами или оформить Покупку Частями”, — добавил Анатолий Рогальский, CMO monobank.

Отметим, что первым партнером monobank по оформлению карты на кассе супермаркета стал продуктовый ритейлер Novus в декабре прошлого года.

Фокстрот — одна из крупнейших торговых сетей по количеству магазинов и объемам продаж электроники и бытовой техники в Украине. По состоянию на апрель 2021 года бренд является омниканальним (оффлайн и онлайн торговля): охватывает 163 магазина общей торговой площадью более 153 тыс. кв. м в 90 областных и районных центрах Украины и интернет-магазин FOXTROT.UA, трафик посещения которого достигает 9,5 млн пользователей в месяц.

Бренд Фокстрот развивает Группа компаний “ФОКСТРОТ”, соучредители — Валерий Маковецкий и Геннадий Выходцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы