А.Ситник не впевнений у підтримці ВР "прослушки" для НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник не впевнений у тому, що парламент дозволить відомству можливість здійснювати автономне прослуховування. Про це він заявив на прес-конференції у п'ятницю, передає кореспондент УНН.
"Що стосується автономного прослуховування, я не впевнений, що воно буде прийнято, тому що цей інструмент чомусь сильно лякає представників нашого парламенту", - сказав А.Ситник.
При цьому він нагадав, що відповідний законопроект схвалений профільним комітетом.
"Чи є шанс у нього потрапити у зал, чи є шанс проголосувати – не впевнений. Але в тому, що це потрібно робити, голосувати закон, у мене сумнівів немає", - підкреслив А.Ситник.
Він нагадав, що пропонується НАБУ дозволити прослуховування, однак під контролем СБУ за дотриманням законності процедури.
Раніше А.Ситник заявляв, що відсутність "прослушки" у НАБУ спричинила витік інформації.