А.Сытник не уверен в поддержке ВР "прослушки" для НАБУ

"Что касается автономного прослушивания, я не уверен, что оно будет принято, так как этот инструмент почему-то сильно пугает представителей нашего парламента", - сказал А.Сытник.

При этом он напомнил, что соответствующий законопроект одобрен профильным комитетом.

"Есть ли шанс у него попасть в зал, есть ли шанс проголосовать - не уверен. Но в том, что это нужно делать, голосовать за закон, у меня сомнений нет", - подчеркнул А.Сытник.

Он напомнил, что предлагается НАБУ позволить прослушивание, однако под контролем СБУ с соблюдением законности процедуры.

Ранее А.Сытник заявлял, что отсутствие "прослушки" в НАБУ вызвало утечку информации.