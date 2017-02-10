А.Сытник не уверен в поддержке ВР "прослушки" для НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник не уверен в том, что парламент позволит ведомству возможность осуществлять автономное прослушивание. Об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу, передает корреспондент УНН.
"Что касается автономного прослушивания, я не уверен, что оно будет принято, так как этот инструмент почему-то сильно пугает представителей нашего парламента", - сказал А.Сытник.
При этом он напомнил, что соответствующий законопроект одобрен профильным комитетом.
"Есть ли шанс у него попасть в зал, есть ли шанс проголосовать - не уверен. Но в том, что это нужно делать, голосовать за закон, у меня сомнений нет", - подчеркнул А.Сытник.
Он напомнил, что предлагается НАБУ позволить прослушивание, однако под контролем СБУ с соблюдением законности процедуры.
Ранее А.Сытник заявлял, что отсутствие "прослушки" в НАБУ вызвало утечку информации.