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А.Ситник не виключив створення спільної групи НАБУ та ГПУ для розслідування справи "чорної бухгалтерії"

А.Ситник не виключив створення спільної групи НАБУ та ГПУ для розслідування справи "чорної бухгалтерії"

Київ • УНН

 • 7285 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Для розслідування справи "чорної бухгалтерії" можливо буде створено спільну слідчу групу з дедективів НАБУ та ГПУ. Про це на брифінгу заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні я отримав лист від Горбатюка, який очолює слідче управління ГПУ...і ця справа, ця "чорна бухгалтерія" суттєво перетинається з їх розслідуванням в частині узурпації влади В.Януковичем, підкупу депутатів в стадії узурпації влади. Зараз ми просили з ними комунікацію, отримали офіційне звернення...І я не виключаю, що буде створена спільна слідча група, у яку увійдуть детективи НАБУ і слідчі ГПУ для того, щоб не вести паралельні розслідування...а прийти разом до певного результату", - заявив А.Ситник.

Він додав, що Н.Холодницький дав доручення детективам направити справу Охенкдовського на розгляд до суду у найкоротші терміни.

Як повідомляв УНННАБУ оприлюднило почеркознавчу експертизу щодо голови ЦВК у справі "чорної бухгалтерії"

Українські Національні Новини

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