А.Сытник не исключил создания совместной группы НАБУ и ГПУ для расследования дела "черной бухгалтерии"

"Сегодня я получил письмо от Горбатюка, который возглавляет следственное управление ГПУ ... и это дело, эта" черная бухгалтерия "существенно пересекается с их расследованием в части узурпации власти Януковичем, подкупа депутатов в стадии узурпации власти. Сейчас мы просили с ними коммуникацию, получили официальное обращение ... и я не исключаю, что будет создана совместная следственная группа, в которую войдут детективы НАБУ и следователи ГПУ для того, чтобы не вести параллельные расследования ... а прийти вместе к определенному результату ", - заявил А.Сытник.

Он добавил, что Н.Холодницкий дал поручение детективам направить дело М.Охендовского на рассмотрение в суд в кратчайшие сроки.

Как сообщал УНН, НАБУ обнародовало почерковедческую экспертизу в отношении председателя ЦИК по делу "черной бухгалтерии"