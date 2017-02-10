А.Ситник: майже всі втрачені від корупції у ДПЗКУ кошти повернуті на рахунки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Майже всі збитки від корупції на ДП "ДПЗКУ" відшкодовані і гроші повернуті на рахунки держпідприємства. Про це на прес-конференції заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
"До суду скеровано декілька справ (щодо корупції в ДП "ДПЗКУ" – ред.). Майже всі збитки по цих справах відшкодовані і кошти повернуті на рахунки державного підприємства", - сказав А.Ситник.
Він нагадав, що НАБУ нещодавно затримало ще одну групу осіб, які підозрюються у привласненні майна ДПЗКУ.
"Дана справа знаходиться на стадії розслідування і найближчим часом вона буде скерована до суду", - зазначив А.Ситник.
Раніше у НАБУ повідомили, що серед учасників корупційної схеми на ДПЗКУ - структури російського бізнесу.
Нагадаємо, НАБУ затримало екс-посадовця ДПЗКУ за підозрою у нанесенні більше 60 млн дол. збитків.