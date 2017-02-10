А.Сытник: почти все утраченные от коррупции на ГПЗКУ средства возвращены на счета
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Почти все убытки от коррупции на ГП "ГПЗКУ" возмещены и деньги возвращены на счета госпредприятия. Об этом на пресс-конференции заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.
"В суд направлено несколько дел (о коррупции на ГП "ГПЗКУ" - ред.). Почти все убытки по этим делам возмещены и средства возвращены на счета государственного предприятия", - сказал А.Сытник.
Он напомнил, что НАБУ недавно задержало еще одну группу лиц, которые подозреваются в присвоении имущества ГП "ГПЗКУ".
"Данное дело находится на стадии расследования и в ближайшее время оно будет направлено в суд", - отметил А.Сытник.
Ранее в НАБУ сообщили, что среди участников коррупционной схемы на ГП "ГПЗКУ" - структуры российского бизнеса.
Напомним, НАБУ задержало экс-чиновника ГПЗКУ по подозрению в нанесении более 60 млн долл. убытков.