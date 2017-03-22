А.Шварценеггер висміяв Д.Трампа за низькі рейтинги популярності
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Актор і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер висміяв президента США Дональда Трампа за низьку підтримку серед населення, передає УНН з посиланням на його Twitter.
“Дональд, опублікували рейтинги і ви зазнали краху. Нічого собі!” — сказав актор.
Він наголосив на тому, що проект бюджету США, підготовлений адміністрацією Д.Трампа, передбачає урізання соціальних програм, в тому числі що стосуються школярів та безкоштовного харчування незаможних.
“Так не зробиш Америку знову великою”, — додав А.Шварценеггер.
Окрім того актор поставив Д.Трампу риторичне питання: “Хто дає вам поради?”
Екс-губернатор також запропонував президенту разом відвідати загальноосвітньої школи в американській столиці, щоб переконатися в тому, наскільки негативно позначиться на учнях скорочення соціальних витрат.