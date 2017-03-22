А.Шварценеггер высмеял Д.Трамп за низкие рейтинги популярности
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер высмеял президента США Дональда Трампа за низкую поддержку среди населения, передает УНН со ссылкой на его Twitter.
"Дональд, опубликовали рейтинги и вы не оправдались. Ничего себе!", - Сказал актер.
Он отметил, что проект бюджета США, подготовленный администрацией Д.Трамп, предусматривает урезание социальных программ, в том числе касающиеся школьников и бесплатного питания малоимущих.
"Так не сделаешь Америку снова большой", - добавил А.Шварценеггер.
Кроме того актер поставил Д.Трамп риторический вопрос: "Кто дает вам советы?"
Экс-губернатор также предложил президенту вместе посетить общеобразовательной школы в американской столице, чтобы убедиться в том, насколько негативно скажется на учениках сокращения социальных расходов.