А.Шварценеггер высмеял Д.Трамп за низкие рейтинги популярности

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 31707 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102255 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117692 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176585 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129200 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124377 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116971 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106454 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107499 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103902 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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А.Шварценеггер высмеял Д.Трамп за низкие рейтинги популярности

А.Шварценеггер высмеял Д.Трамп за низкие рейтинги популярности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер высмеял президента США Дональда Трампа за низкую поддержку среди населения, передает УНН со ссылкой на его Twitter.

"Дональд, опубликовали рейтинги и вы не оправдались. Ничего себе!", - Сказал актер.

Он отметил, что проект бюджета США, подготовленный администрацией Д.Трамп, предусматривает урезание социальных программ, в том числе касающиеся школьников и бесплатного питания малоимущих.

"Так не сделаешь Америку снова большой", - добавил А.Шварценеггер.

Кроме того актер поставил Д.Трамп риторический вопрос: "Кто дает вам советы?"

Экс-губернатор также предложил президенту вместе посетить общеобразовательной школы в американской столице, чтобы убедиться в том, насколько негативно скажется на учениках сокращения социальных расходов.

 

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