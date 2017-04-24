А.Шевченко про гру з Фінляндією: нас влаштує тільки перемога

“У Фінляндії змінився тренер, вони змінили свою гру. Фіни грають удома, а там ніколи просто не буває. Ця команда навіть незалежно від того, яку кількість очок вона має, володіє власними амбіціями: показати хороший футбол і гідно виступити у себе вдома. А ми повинні добре підготуватися, адже нас в цьому матчі влаштовує тільки перемога,” — наголосив коуч “синьо-жовтих”.

Також тренер поділився думками щодо товариського поєдинку з Мальтою, котрий відбудеться 6-го червня: “ще є час, подивимося, в якому стані будуть наші футболісти. Багато нових виконавців будуть запрошені. Це можливість спробувати інші схему і тактику, а також дати можливість зіграти тим гравцям, які грали менше. Тому, можливість зіграти товариську гру безпосередньо перед офіційним матчем є відмінним варіантом для нас. З огляду на кількість часу на підготовку, яким ми володіємо, у нас достатньо можливостей для роботи над тактикою”.

Відзначимо, що фінсько-українське протистояння відбудеться 11 червня.

Додамо також, після половини пройденого шляху відбору на ЧС (зіграно 5 турів) українська команда з 8-ма очками посідає 3-тє місце у групі І.