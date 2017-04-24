А.Шевченко об игре с Финляндией: нас устроит только победа

"В Финляндии сменился тренер, они изменили свою игру. Финны играют дома, а там никогда просто не бывает. Эта команда даже независимо от того, какое количество очков она, обладает собственными амбициями Показать хороший футбол и достойно выступить у себя дома. А мы должны хорошо подготовиться, ведь нас в этом матче устраивает только победа ", - отметил коуч" сине-желтых ".

Также тренер поделился мыслями относительно товарищеского поединка с Мальтой, который состоится 6 июня: "еще есть время, посмотрим, в каком состоянии будут наши футболисты. Много новых исполнителей будут приглашены. Это возможность попробовать другие схему и тактику, а также дать возможность сыграть тем игрокам, которые играли меньше. Поэтому, возможность сыграть товарищескую игру непосредственно перед официальным матчем является отличным вариантом для нас. Учитывая количество времени на подготовку, которым мы обладаем, у нас достаточно возможностей для работы над тактикой ".

Отметим, что финско-украинское противостояние состоится 11 июня.

Добавим также, после половины пройденного пути отбора на ЧМ (сыграно 5 туров) украинская команда с 8-ю очками занимает 3-е место в группе И.