А.Шевченко об игре с Финляндией: нас устроит только победа

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 12490 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 72949 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 137164 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109966 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112052 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109578 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102029 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106296 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102988 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149039 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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А.Шевченко об игре с Финляндией: нас устроит только победа

А.Шевченко об игре с Финляндией: нас устроит только победа

Киев  •  УНН

 • 12174 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявил о нацеленности исключительно на победу в предстоящем гостевом поединке отборочного цикла к Мундиаля-2018 против Финляндии, передает УНН со ссылкой на телеканалы "Футбол 1/2".

"В Финляндии сменился тренер, они изменили свою игру. Финны играют дома, а там никогда просто не бывает. Эта команда даже независимо от того, какое количество очков она, обладает собственными амбициями Показать хороший футбол и достойно выступить у себя дома. А мы должны хорошо подготовиться, ведь нас в этом матче устраивает только победа ", - отметил коуч" сине-желтых ".

Также тренер поделился мыслями относительно товарищеского поединка с Мальтой, который состоится 6 июня: "еще есть время, посмотрим, в каком состоянии будут наши футболисты. Много новых исполнителей будут приглашены. Это возможность попробовать другие схему и тактику, а также дать возможность сыграть тем игрокам, которые играли меньше. Поэтому, возможность сыграть товарищескую игру непосредственно перед официальным матчем является отличным вариантом для нас. Учитывая количество времени на подготовку, которым мы обладаем, у нас достаточно возможностей для работы над тактикой ".

Отметим, что финско-украинское противостояние состоится 11 июня.

Добавим также, после половины пройденного пути отбора на ЧМ (сыграно 5 туров) украинская команда с 8-ю очками занимает 3-е место в группе И.

 

Украинские Национальные Новости

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