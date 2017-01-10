А.Шевченко: із А.Фергюссоном у Цюриху говорили про В.Лобановського

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко на церемонії нагородження преміями ФІФА найкращих у 2016-му році разом із екс-тренером “Манчестер Юнайтед” Алексом Фергюссоном говорив про внесок Валерія Лобановського у розвиток футболу, передає УНН із посиланням на прес-службу ФФУ.

"Фергюссон пригадав Лобановського, він у розмові зі мною відзначив той велетенський внесок, який зробив Валерій Васильович у розвиток гри. Мені було дуже приємно це чути", - зазначив А.Шевченко.

Крім того тренер збірної України, розповідаючи про церемонію нагородження, зазначив, що привітав тренера «Лестер Сіті» Клаудіо Ран’єр з перемогою.

"...Клаудіо ми привітали з перемогою, я за нього голосував. Це неймовірно вдалий рік для Ран’єрі, він зробив те, що здавалося абсолютно неможливим – переміг в одній з найсильніших ліг світу з маленькою командою без зірок. Це повертає нас всіх до суті самого футболу – в цій грі перемагають не лише гроші, як це може здатися сьогодні, а передусім ті, хто більше хоче перемогти", - зазначив А.Шевченко.

Він також додав, що заслужено отримав свій приз Криштіану Роналду.

"Це надзвичайно успішний рік у його кар’єрі. Він завоював головні титули, і що важливо, продемонстрував дивовижну стабільність. Провести 80 матчів на такому високому рівні - це велике досягнення. Я радий, що нагороду отримав Фалькао, він своєю кар’єрою і майстерністю справді змінив гру. Він талановитий і працьовитий гравець, феномен", - резюмував А.Шнвченко.

Нагадаємо, головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко прокоментував новий формат Чемпіонату cвіту і зазначив, що "це крок, спрямований на розвиток гри".

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