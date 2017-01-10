А.Шевченко: с А.Фергюссоном в Цюрихе говорили о В.Лобановском

"Фергюссон вспомнил Лобановского, он в разговоре со мной отметил тот огромный вклад, который сделал Валерий Васильевич в развитие игры. Мне было очень приятно это слышать", - отметил А.Шевченко.

Кроме того тренер сборной Украины, рассказывая о церемонии награждения, отметил, что поздравил тренера «Лестер Сити» Клаудио Раньера с победой.

"... Клаудио мы поздравили с победой, я за него голосовал. Это невероятно удачный год для Раньери, он сделал то, что казалось абсолютно невозможным - победил в одной из сильнейших лиг мира с маленькой командой без звезд. Это возвращает нас всех к сути самого футбола - в этой игре побеждают не только деньги, как это может показаться сегодня, а прежде всего те, кто больше хочет победить ", - отметил А.Шевченко.

Он также добавил, что заслуженно получил свой приз Криштиану Роналду.

"Это очень успешный год в его карьере. Он завоевал главные титулы, и что важно, продемонстрировал удивительную стабильность. Провести 80 матчей на таком высоком уровне - это большое достижение. Я рад, что награду получил Фалькао, он своей карьерой и мастерством действительно изменил игру. Он талантливый и трудолюбивый игрок, феномен ", - резюмировал А.Шевченко.

Напомним, главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал новый формат Чемпионата мира и отметил, что "это шаг, направленный на развитие игры".