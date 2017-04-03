А.Рева запропонував провести перепис населення у 2018 році (доповнено)

За словами А.Реви, постановою Кабміну від 2015 року передбачено, що перепис має відбутися у 2020 року.

"Однак вчені, спеціалісти всі просять, щоб ми прискорили цей процес. Щоб ми це зробили не у 2020 році, а в грудні 2018 року. Якщо ми таке рішення підтримаємо, у нас є чудова можливість зробити це і закласти не тільки на три роки перспективу, а й під час планування з 2020 року і далі правильні орієнтири", - наголосив міністр.

Нагадаємо, населення України впродовж 2016 року скоротилося на 176 тис. осіб.