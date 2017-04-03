А.Рева предложил провести перепись населения в 2018 году (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Министр социальной политики Украины Андрей Рева во время заседания правительства предложил провести перепись населения не в 2020 году, а в декабре 2018 года, передает корреспондент УНН.
По словам А.Ревы, постановлением Кабмина от 2015 года предусмотрено, что перепись должна состояться в 2020 году.
"Однако ученые, специалисты все просят, чтобы мы ускорили этот процесс. Чтобы мы это сделали не в 2020 году, а в декабре 2018 года. Если мы такое решение поддержим, у нас есть прекрасная возможность сделать это и заложить не только на три года перспективу, но и при планировании с 2020 года и далее правильные ориентиры", - подчеркнул министр.
Напомним, население Украины в течение 2016 года сократилось на 176 тыс. человек.