А.Рева розповів, що знімає у Києві квартиру за 10 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністр соціальної політики України Андрій Рева повідомив, що отримує “на руки” близько 35 тис. гривень заробітної плати і платить за найм квартири у Києві 10 тис. гривень. Про це він сказав в ефірі телеканалу “ЗІК”, передає УНН.
“У Києві знімаю квартиру. Знімаю за свої кошти. Я знімаю по вулиці Жилянській, я плачу 10 тис. гривень згідно з договором щомісяця”, — сказав він.
Міністр розповів, що “на руки” отримує близько 35 тис. гривень.
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А.Рева також повідомив, що його дружина проживає у Вінниці, працює учителем і отримує 7,5 тис. грн. заробітної плати у місяць.