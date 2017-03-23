А.Рева розповів, що знімає у Києві квартиру за 10 тис. грн

“У Києві знімаю квартиру. Знімаю за свої кошти. Я знімаю по вулиці Жилянській, я плачу 10 тис. гривень згідно з договором щомісяця”, — сказав він.

Міністр розповів, що “на руки” отримує близько 35 тис. гривень.

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А.Рева також повідомив, що його дружина проживає у Вінниці, працює учителем і отримує 7,5 тис. грн. заробітної плати у місяць.