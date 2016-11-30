А.Рева: монетизації субсидій на комунальні послуги не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Монетизації субсидій на комунальні послуги не передбачається, але уряд сподівається запровадити монетизацію на пільги. Про це міністр соціальної політики Андрій Рева сказав у прямому ефірі "112 Україна", передає УНН.
“Монетизації субсидій на комунальні послуги не буде”, — зазначив А.Рева.
Також він додав, що можливо буде запровадження монетизації на пільги.
“Що стосується монетизації пільг, ми вважаємо, що ця справа уже 20 років як перезріла і тому вона є в планах уряду і ми сподіваємось її запровадити”, — наголосив Мінсоцполітики.
Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко повідомив, що монетизація субсидій між постачальниками і надавачами послуг запрацює у поточному опалювальному сезоні.