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А.Рева: монетизации субсидий на коммунальные услуги не будет

Киев • УНН

 • 11470 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Монетизации субсидий на коммунальные услуги не предполагается, но правительство надеется ввести монетизацию на льготы. Об этом министр социальной политики Андрей Рева сказал в прямом эфире "112 Украина", передает УНН.

А.Рева: монетизации субсидий на коммунальные услуги не будет

"Монетизации субсидий на коммунальные услуги не будет", - отметил А.Рева.

Также он добавил, что возможно будет введение монетизации на льготы.

"Что касается монетизации льгот, мы считаем, что это дело уже 20 лет как перезрело и поэтому оно в планах правительства и мы надеемся его ввести", - подчеркнул министр Минсоцполитики.

Напомним, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что монетизация субсидий между поставщиками и поставщиками услуг заработает в текущем отопительном сезоне.

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