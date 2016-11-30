А.Рева: монетизации субсидий на коммунальные услуги не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Монетизации субсидий на коммунальные услуги не предполагается, но правительство надеется ввести монетизацию на льготы. Об этом министр социальной политики Андрей Рева сказал в прямом эфире "112 Украина", передает УНН.
"Монетизации субсидий на коммунальные услуги не будет", - отметил А.Рева.
Также он добавил, что возможно будет введение монетизации на льготы.
"Что касается монетизации льгот, мы считаем, что это дело уже 20 лет как перезрело и поэтому оно в планах правительства и мы надеемся его ввести", - подчеркнул министр Минсоцполитики.
Напомним, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что монетизация субсидий между поставщиками и поставщиками услуг заработает в текущем отопительном сезоне.