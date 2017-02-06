А.Рева: масове закриття ФОПів не мало негативного впливу на бюджет
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Міністр соціальної політики України Андрій Рева стверджує, що масове припинення діяльності фізичних осіб-підприємців (ФОПів), не мало негативного впливу на бюджет. Про це він заявив в ефірі "Радіо Свобода", передає УНН.
“Насправді закриваються ті фізичні особи-підприємці, які не вели господарської діяльності і не сплачували податків. Їм з 1 січня запропонували щомісяця платити не податок, а єдиний соціальний внесок, щоб у них йшов пенсійний стаж. 129 тисяч відмовилися це зробити і закрили підприємницьку діяльність. При цьому бюджет не втратив нічого. І нічого не втратили ці люди, оскільки вони самі не заробляли, тож відповідно нічого не платили”, — зазначив А.Рева.
За його словами, з числа тих ФОПів, які вели активну підприємницьку діяльність, закрилися приблизно 16,4 тисячі, за цей же час відкрилися 28 тисяч осіб-підприємців.
“Що це дало? Тільки від єдиного податку у бюджет надійшло майже мільярд гривень додатково, у порівнянні з попереднім періодом. Порівняно з січнем 2016 року, на 38% збільшилися доходи державного бюджету, а на 20% зросли доходи пенсійного фонду України”, — зазначив А.Рева.
Нагадаємо, за даними сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBo, на початку січня 128 402 приватних підприємців припинили працювати.
Зазначається, що тенденція зниження кількості зареєстрованих ФОПів пояснюється підписанням Президентом 27 грудня змін до законодавства щодо роботи фізичних осіб-підприємців.
Так, з 1 січня ФОПи другої та третьої групи будуть змушені платити єдиний соціальний внесок — 704 грн на місяць, навіть якщо не мають доходу.