А.Рева: массовое закрытие ФЛП не имело негативного влияния на бюджет

"На самом деле закрываются те физические лица-предприниматели, которые не вели хозяйственной деятельности и не платили налогов. Им с 1 января предложили ежемесячно платить не налог, а единый социальный взнос, чтобы у них шел пенсионный стаж. 129 000 отказались это сделать и закрыли предпринимательскую деятельность. При этом бюджет не потерял ничего. И ничего не потеряли эти люди, поскольку они сами не зарабатывали, поэтому соответственно ничего не платили ", - отметил А.Рева.

По его словам, из числа тех ФЛП, которые вели активную предпринимательскую деятельность, закрылись примерно 16,4 тысячи, за это же время открылись 28 000 лиц-предпринимателей.

"Что это дало? Только от единого налога в бюджет поступило почти миллиард гривен дополнительно, по сравнению с предыдущим периодом. По сравнению с январем 2016 года, на 38% увеличились доходы государственного бюджета, а на 20% выросли доходы пенсионного фонда Украины ", - отметил А.Рева.

Напомним, по данным сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBo, в начале января 128 402 частных предпринимателей прекратили работать .

Отмечается, что тенденция снижения количества зарегистрированных ФЛП объясняется подписанием Президентом 27 декабря изменений в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей.

Так, с 1 января ФОПы второй и третьей группы будут вынуждены платить единый социальный взнос - 704 грн в месяц, даже если не имеют дохода.