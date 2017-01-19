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А.Рева: дефіцит пенсійного фонду - одна із найбільших перешкод для отримання кредиту МВФ

А.Рева: дефіцит пенсійного фонду - одна із найбільших перешкод для отримання кредиту МВФ

Київ • УНН

 • 9702 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Однією з найбільших перешкод на шляху отримання чергового траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду (МВФ) є дефіцит Пенсійного фонду. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі "112 Україна", передає УНН.

"Насправді, фонд нічого захмарного не вимагає. Він ж не благодійна організація. Він займає нам кошти. Але він повинен мати гарантії, що ці гроші повернуться. А раз так, він, як кредитор, звертає нашу увагу на ті системні проблемні моменти, які у нас є. В першу чергу мова йде про фінансові проблеми. Найбільшою сьогодні фінансовою проблемою є дефіцит Пенсійного фонду", - заявив А.Рева.

За словами міністра, для отримання траншу Україні необхідно досягти згоди з МВФ.

"Кредитор вносить свої пропозиції щодо вирішення тих проблемних питань, які він бачить. Відповідно, ми ведемо дискусію на тему, як ми будемо вирішувати цю проблему. Якщо ви не хочете прислухатися до наших рекомендацій, то, будь ласка, запропонуйте ваші. Переконайте нас у тому, що ваші рекомендації ведуть до тієї ж мети іншим способом. Тому ми сьогодні дискутуємо. Ми говоримо, що цей шлях, який нам сьогодні запропонували, для нас не є правильним. Ми вважаємо, що є інша можливість - зменшити дефіцит Пенсійного фонду", - заявив Рева.

Нагадаємо, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард після зустрічі із Президентом України Петром Порошенком припустила, що найближчим часом буде завершено огляд по економіці України, адже залишились кілька технічних деталей.

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