А.Рева: дефицит пенсионного фонда - одно из самых больших препятствий для получения кредита МВФ

"На самом деле, фонд ничего заоблачного не требует. Он же не благотворительная организация. Он занимает нам средства. Но он должен иметь гарантии, что эти деньги вернутся. А раз так, он, как кредитор, обращает наше внимание на те системные проблемные моменты, которые у нас есть. В первую очередь речь идет о финансовых проблемах. Наибольшей сегодня финансовой проблемой является дефицит Пенсионного фонда", - заявил Рева.

По словам министра, для получения транша Украине необходимо достичь согласия с МВФ.

"Кредитор вносит свои предложения по решению тех проблемных вопросов, которые он видит. Соответственно, мы ведем дискуссию на тему, как мы будем решать эту проблему. Если вы не хотите к нашим рекомендациям прислушиваться, то, пожалуйста, предложите ваши. Убедите нас в том, что ваши рекомендации ведут к той же цели другим способом. Поэтому мы сегодня дискутируем. Мы говорим, что этот путь, который нам сегодня предложили, для нас не является правильным. Мы считаем, что есть другая возможность - уменьшить дефицит Пенсионного фонда", - заявил Рева.

Напомним, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард после встречи с Президентом Украины Петром Порошенко предположила, что в ближайшее время будет завершено обзор по экономике Украины, ведь остались несколько технических деталей.