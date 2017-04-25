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А.Пустовий і С.Гладир провели результативні матчі в чемпіонатах Франції і Іспанії

А.Пустовий і С.Гладир провели результативні матчі в чемпіонатах Франції і Іспанії

Київ • УНН

 • 12357 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Баскетболісти збірної України Сергій Гладир та Артем Пустовий продовжили виступи в чергових турах чемпіонатів Іспанії та Франції, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФБУ.

Український свінгмен “Монако” С.Гладир допоміг “монегаскам” виграти домашній матч чемпіонату Франції проти “Ліможа” — 92:88. Наш баскетболіст, вийшовши з лави на 16 хвилин, записав до активу 11 очок (2/4 двоочкових, 1/3 триочкових, 4/4 штрафних), 5 підбирань (3 в атаці) і 2 передачі при 1 фолі.

Центровий іспанського “Обрадойро” А.Пустовий не врятував свою команду від поразки в домашньому матчі 30 туру регулярного чемпіонату Ліги ACB, в якому його клуб поступився “Мурсії” — 78:86.

Українець не потрапив до старту, але відіграв 17 хвилин, за які відзначився 10 очками (2/4 двоочкових, 6/6 штрафних), 3 підбираннями та 1 блок-шотом при 1 втраті і 5 фолах.

Варто відзначити, що після цього матчу “Обрадойро” опустився на 14 місце в турнірній таблиці іспанського чемпіонату, а “Монако” продовжує лідирувати у французькій першості з 25 перемогами і 3 поразками.

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