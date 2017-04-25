А.Пустовий и С.Гладир провели результативные матчи в чемпионатах Франции и Испании

Украинский свингмен "Монако" С.Гладир помог "монегаскам" выиграть домашний матч чемпионата Франции против "Лиможа" - 92:88. Наш баскетболист, выйдя со скамейки на 16 минут, записал в актив 11 очков (2/4 двухочковых, 1/3 трехочковых, 4/4 штрафных), 5 подборов (3 в атаке) и 2 передачи при 1 фоле.

Центровой испанского "Обрадойро" А.Пустовий не спас свою команду от поражения в домашнем матче 30 тура регулярного чемпионата Лиги ACB, в котором его клуб уступил "Мурсии" - 78:86.

Украинец не попал к старту, но сыграл 17 минут, за которые отметился 10 очками (2/4 двухочковых, 6/6 штрафных), 3 подборами и 1 блок-шотом при 1 потере и 5 фолах.

Стоит отметить, что после этого матча "Обрадойро" опустился на 14 место в турнирной таблице испанского чемпионата, а "Монако" продолжает лидировать во французском первенстве с 25 победами и 3 поражениями.