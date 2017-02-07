А.Парубій заявив, що підтримує референдум щодо вступу до НАТО

“Я підтримую проведення референдуму. Україна має стати частиною колективної безпеки”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю німецькій газеті Berliner Morgenpost заявив, що має намір провести референдум про вступ країни в альянс НАТО.

За словами заступника голови Адміністрації Президента України Костянтина Єлісєєва, рішення про проведення референдуму щодо вступу України до НАТО залежить від досягнення критеріїв НАТО.