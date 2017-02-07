А.Парубій заявив, що підтримує референдум щодо вступу до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що підтримує ініціативу Президента України Петра Порошенка стосовно проведення референдуму щодо вступу до НАТО. Про це він заявив під час відкриття шостої сесії, передає кореспондент УНН.
“Я підтримую проведення референдуму. Україна має стати частиною колективної безпеки”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю німецькій газеті Berliner Morgenpost заявив, що має намір провести референдум про вступ країни в альянс НАТО.
За словами заступника голови Адміністрації Президента України Костянтина Єлісєєва, рішення про проведення референдуму щодо вступу України до НАТО залежить від досягнення критеріїв НАТО.