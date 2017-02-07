А.Парубий заявил, что поддерживает референдум по вступлению в НАТО

"Я поддерживаю проведение референдума. Украина должна стать частью коллективной безопасности", - отметил он.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost заявил, что намерен провести референдум о вступлении страны в альянс НАТО.

По словам заместителя главы Администрации Президента Украины Константина Елисеева, решение о проведении референдума по вступлению Украины в НАТО зависит от достижения критериев НАТО.