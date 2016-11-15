А.Парубій закрив вечірнє засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закрив вечірнє засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
Народні депутати продовжать роботу завтра о 10.00.
Перед закриттям засідання народні обранці відхилили два законопроекти щодо змін до "закону Савченко". Це відкриває дорогу для розгляду урядового законопроекту з цього ж питання.
Нагадаємо, 15 листопада на вечірньому засіданні Верховна Рада ухвалила законопроект, спрямований на захист інтересів вкладників банку “Михайлівський”. За відповідний президентський законопроект проголосували 285 народних депутатів.