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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 17049 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 33465 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 63112 перегляди

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2 квітня, 10:51 • 134395 перегляди

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2 квітня, 10:44 • 197869 перегляди

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2 квітня, 07:52 • 210961 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 196732 перегляди

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А.Парубій закрив вечірнє засідання ВР

А.Парубій закрив вечірнє засідання ВР

Київ • УНН

 • 6844 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закрив вечірнє засідання парламенту, передає кореспондент УНН.

Народні депутати продовжать роботу завтра о 10.00.

Перед закриттям засідання народні обранці відхилили два законопроекти щодо змін до "закону Савченко". Це відкриває дорогу для розгляду урядового законопроекту з цього ж питання.

Нагадаємо, 15 листопада на вечірньому засіданні Верховна Рада ухвалила законопроект, спрямований на захист інтересів вкладників банку “Михайлівський”. За відповідний президентський законопроект проголосували 285 народних депутатів.

Українські Національні Новини

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