А.Парубий закрыл вечернее заседание ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл вечернее заседание парламента, передает корреспондент УНН.
Народные депутаты продолжат работу завтра в 10:00.
Перед закрытием заседания народные избранники отклонили два законопроекта об изменениях к "закону Савченко". Это открывает дорогу для рассмотрения правительственного законопроекта по этому же вопросу.
Напомним, 15 ноября на вечернем заседании Верховная Рада приняла законопроект, направленный на защиту интересов вкладчиков банка "Михайловский". За соответствующий президентский законопроект проголосовали 285 народных депутатов.