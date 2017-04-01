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А.Парубій задекларував 28,5 тис. дол. готівки і компенсацію на оренду номера у готелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій задекларував за 2016 рік 280 тис. грн і 28,5 тис. дол. готівки. Його щорічна декларація опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.

Керівник парламенту зберігав у 2016 році 280000 грн і 28500 дол. готівки.

А.Парубій задекларував готельний номер площею, 50 кв м., який він орендує в ДП "Готельний комплекс "Київ" Управління справами Апарату Верховної Ради України. При цьому минулого року він отримав 168360 грн компенсації вартості його винайму.

При цьому дружина спікера володіє квартирою, житловим будинком та земельною ділянкою у Львівській області.

Разом з тим у користуванні родини А.Парубія перебуває 4 квартири земельна ділянка та будинок у Львівській області.
Голова ВР та його дружина також володіють двома автомобілями.

У 2016 році А.Парубій отримав 188423 грн заробітної плати і 169871 грн відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: А.Парубій задекларував майже 350 тис. грн доходів за 2015 рік

Крім того у минулому році він отримав 10815 грн страхових виплат.

Дружина голови ВРУ за 2016 рік заробила 17888 грн і отримала 2778 грн страхових виплат.

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