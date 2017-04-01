А.Парубий задекларировал 28,5 тыс. долл. наличности и компенсацию на аренду номера в гостинице
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий задекларировал за 2016 280 тыс. грн и 28,5 тыс. долл. наличности. Его ежегодная декларация опубликована в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.
Руководитель парламента хранил в 2016 году 280000 грн и 28500 долл. наличности.
А.Парубий задекларировал гостиничный номер площадью 50 кв м., который он арендует в ГП "Гостиничный комплекс "Киев" Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. При этом в прошлом году он получил 168 360 грн компенсации стоимости его найма.
При этом жена спикера владеет квартирой, жилым домом и земельным участком в Львовской области.
Вместе с тем в пользовании семьи А.Парубия находится 4 квартиры земельный участок и дом в Львовской области.
Председатель ВР и его жена также обладают двумя автомобилями.
В 2016 году А.Парубий получил 188 423 грн заработной платы и 169 871 грн возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий.
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Кроме того, в прошлом году он получил 10815 грн страховых выплат.
Жена главы ВРУ по 2016 заработала 17 888 грн и получила 2778 грн страховых выплат.