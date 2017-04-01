А.Парубий задекларировал 28,5 тыс. долл. наличности и компенсацию на аренду номера в гостинице

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40164 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102265 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156386 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116426 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116444 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112510 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104227 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107061 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103557 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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А.Парубий задекларировал 28,5 тыс. долл. наличности и компенсацию на аренду номера в гостинице

А.Парубий задекларировал 28,5 тыс. долл. наличности и компенсацию на аренду номера в гостинице

Киев  •  УНН

 • 17760 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий задекларировал за 2016 280 тыс. грн и 28,5 тыс. долл. наличности. Его ежегодная декларация опубликована в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.

Руководитель парламента хранил в 2016 году 280000 грн и 28500 долл. наличности.

А.Парубий задекларировал гостиничный номер площадью 50 кв м., который он арендует в ГП "Гостиничный комплекс "Киев" Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. При этом в прошлом году он получил 168 360 грн компенсации стоимости его найма.

При этом жена спикера владеет квартирой, жилым домом и земельным участком в Львовской области.

Вместе с тем в пользовании семьи А.Парубия находится 4 квартиры земельный участок и дом в Львовской области.
Председатель ВР и его жена также обладают двумя автомобилями.

В 2016 году А.Парубий получил 188 423 грн заработной платы и 169 871 грн возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парубий задекларировал почти 350 тыс. Грн доходов 2015 года

Кроме того, в прошлом году он получил 10815 грн страховых выплат.

Жена главы ВРУ по 2016 заработала 17 888 грн и получила 2778 грн страховых выплат.

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