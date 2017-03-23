А.Парубій відкрив вечірнє засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відкрив вечірнє засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
У сесійній залі зареєструвалось 358 народних депутатів.
Нагадаємо, 23 березня Верховна Рада України звільнила військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від обов'язку подавати електронні декларації.
Крім того Рада зобов’язала керівників громадських об'єднань подавати е-декларації.