Парубий открыл вечернее заседание ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл вечернее заседание парламента, передает корреспондент УНН.
В сессионном зале зарегистрировалось 358 народных депутатов.
Напомним, 23 марта Верховная Рада Украины освободила военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от обязанности подавать электронные декларации.
Кроме того Рада обязала руководителей общественных объединений подавать е-декларации .