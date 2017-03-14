А.Парубій відкрив вечірнє засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Голова Верховної ради України Андрій Парубій відкрив вечірнє засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
У сесійній залі зареєструвались 362 народних депутати.
Наразі парламент приступив до розгляду змін до законодавства щодо об'єднання територіальних громад.
Нагадаємо, 14 березня ВР ратифікувала угоду про вільну торгівлю між Україною і Канадою.
Також нагадаємо, Рада ратифікувала конвенцію з Люксембургом про уникнення подвійного оподаткування.