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А.Парубій відкрив вечірнє засідання ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Голова Верховної ради України Андрій Парубій відкрив вечірнє засідання парламенту, передає кореспондент УНН.

У сесійній залі зареєструвались 362 народних депутати.

Наразі парламент приступив до розгляду змін до законодавства щодо об'єднання територіальних громад.

Нагадаємо, 14 березня ВР ратифікувала угоду про вільну торгівлю між Україною і Канадою.

Також нагадаємо, Рада ратифікувала конвенцію з Люксембургом про уникнення подвійного оподаткування.

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