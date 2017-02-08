А.Парубій відкрив ранкове пленарне засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання, передає кореспондент УНН.
У сесійній залі зареєструвалися 350 народних депутатів.
Нагадаємо, Верховна Рада на пленарному засіданні у середу планує розглянути законопроект про збільшення терміну безплатного тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб та низку інших питань, що стосуються вимушених переселенців.
Також серед іншого парламентарі планують ратифікувати Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції, про співпрацю в галузі оборони між Україною та Індонезією та щодо уникнення подвійного оподаткування між Україною та Люксембургом.